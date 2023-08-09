Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Таблица переходов
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:12

«Вест Хэм» договорился с «МЮ» о покупке Магуайра за 30 миллионов фунтов

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Вест Хэм» достиг договоренности о подписании защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра, сообщает The Athletic.

По данным источника, «молотобойцы» заплатят за 30-летнего игрока 30 миллионов фунтов стерлинга (34,8 миллиона евро). Ожидается, что личные условия контракта стороны легко согласуют.

Магуайр выступает за «МЮ» с 2019 года, контракт рассчитан до лета 2025 года. В прошедшем сезоне он провел 31 матч за манкунианцев, не отметившись результативными действиями. В межсезонье защитник лишился капитанской повязки в клубе.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Йошко Гвардиол, Гарри Кейн, Расмус Хейлунд. АПЛ, трансферы: «Бавария» готова отдать 120 миллионов на Кейна, «Ман Сити» взял Гвардиола
Источник: The Athletic
Харри Магуайр
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Костомарову установили новые протезы для бега
История Александра Бублика: как россиянин стал играть за Казахстан
Жительницу Анапы обвинили в убийстве малолетнего сына
Экс-разведчик США предрек уничтожение бронетанковых отрядов ВСУ из-за Зеленского
Умер переводчик Леонид Володарский
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

АПЛ: расписание матчей 1-го тура чемпионата Англии