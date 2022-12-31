«Арсенал» активировал опции продления контрактов с Салиба и Патино

«Арсенал» активировал опции продления контрактов с двумя игроками, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Лондонский клуб продлил контракт с защитником Вильямом Салиба. Новое соглашение 21-летнего игрока сборной Франции с «канонирами» теперь рассчитано до лета 2024 года.

Также «Арсенал» на год продлил контракт с 19-летним полузащитником Чарли Патино.

В нынешнем сезоне Салиба провел за лондонцев 18 матчей, в которых забил 2 гола. В составе сборной Франции он ездил на ЧМ-2022, но в турнире в Катаре лишь раз вышел на поле.

Молодой Патино выступает на правах аренды за «Блэкпул». В чемпионшипе он сыграл 19 матчей, в которых отметился 2 голами и 2 голевыми передачами.