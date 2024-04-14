«Арсенал» уступил «Астон Вилле», пропустив два гола в концовке встречи

«Арсенал» дома проиграл «Астон Вилле» в матче 33-го тура чемпионата Англии — 0:2.

До 84-й минуты встречи счет был 0:0. Затем гол забил нападающий гостей Леон Бэйли, а через три минуты Олли Уоткинс увеличил преимущество «львов».

«Арсенал» упустил возможность выйти в лидеры чемпионата и с 71 очком располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Команда Микеля Артеты потерпела первое поражение за последние девять игр во всех турнирах.

«Астон Вилла» набрала 63 балла и идет на четвертой позиции в чемпионате Англии.