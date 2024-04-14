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Англия

Сегодня, 20:28

«Арсенал» уступил «Астон Вилле», пропустив два гола в концовке встречи

Алина Савинова
Леон Бэйли (справа).
Фото Reuters
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«Арсенал» дома проиграл «Астон Вилле» в матче 33-го тура чемпионата Англии — 0:2.

До 84-й минуты встречи счет был 0:0. Затем гол забил нападающий гостей Леон Бэйли, а через три минуты Олли Уоткинс увеличил преимущество «львов».

«Арсенал» упустил возможность выйти в лидеры чемпионата и с 71 очком располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Команда Микеля Артеты потерпела первое поражение за последние девять игр во всех турнирах.

«Астон Вилла» набрала 63 балла и идет на четвертой позиции в чемпионате Англии.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
14 апр, 18:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
0:2
Астон Вилла
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
2
18
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