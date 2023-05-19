«Арсенал» интересуется полузащитником «Манчестер Сити» Гюндоганом

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Bild.

По информации источника, инициатором приглашения футболиста является главный тренер «канониров» Микель Артета, который уже работал с игроком в команде «горожан».

Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с лета 2016 год. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в «Барселону».

В текущем сезоне 32-летний немец провел в составе команды 48 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.