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Сегодня, 16:09

«Арсенал» интересуется полузащитником «Вест Хэма» Райсом

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Daily Mail.

По информации издания, главный тренер лондонского клуба Микель Артета лично заинтересован в трансфере английского хавбека. Испанский специалист уже одобрил подготовку первого предложения о переходе футболиста.

Ранее сообщалось, что Райсом также интересуются «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Контракт хавбека с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2024 года, и он уже несколько раз отказывался его продлевать.

В текущем сезоне 23-летний полузащитник провел за «молотобойцев» 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 80 миллионов евро.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
Микель Артета
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