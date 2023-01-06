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Сегодня, 14:32

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести защитника «Монако» Дисаси

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании защитника «Монако» Акселя Дисаси в январское трансферное окно, сообщает Daily Mail.

По данным источника, «красные дьяволы» начали первые переговоры о переходе 24-летнего игрока. Также в приобретении французского футболиста заинтересованы «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Дисаси перешел в «Монако» летом 2020 года из «Реймса». В текущем сезоне он провел в составе команды 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Его контракт с «Монако» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Источник: Daily Mail
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Монако
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