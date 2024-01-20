«Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас» в АПЛ, Мартинелли оформил дубль в концовке

«Арсенал» на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» в матче 21-го тура АПЛ — 5:0.

Счет на 11-й минуте открыл Габриэл Магальяйнс. На 37-й минуте преимущество «канониров» увеличилось благодаря автоголу голкипера гостей Дина Хендерсона. На 59-й минуте за хозяев отличился Леандро Троссар.

В концовке матча дубль оформил Габриэл Мартинелли. Бразилец, вышедший на замену во втором тайме, забил на 90+4-й и 90+5-й минутах.

«Арсенал» (43 очка) поднялся на третье место в АПЛ. «Кристал Пэлас» (21) занимает 14-ю строчку в турнирной таблице.