«Арсенал» предложил 35 миллионов евро за защитника «Аякса» Тимбера

«Арсенал» хочет приобрести защитника «Аякса» Юрриена Тимбера, сообщает The Athletic.

По данным источника, английский клуб сделал «Аяксу» предложение о покупке 22-летнего игрока за 30 миллионов фунтов (35 миллионов евро). Однако нидерландская команда рассчитывает получить 50 миллионов фунтов за футболиста.

Информируется, что клубы все-таки смогут достичь компромисса относительности суммы сделки. Личные условия контракта Тимбера с лондонцами обсуждаются.

Тимбер является воспитанником «Аякса». В сезоне-2022/23 он провел 47 матчей, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами. Контракт защитника рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.