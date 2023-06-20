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Сегодня, 06:15

Сон Хын Мин получил большое предложение из Саудовской Аравии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин может перейти в другой клуб.

Как сообщает ESPN, «Аль-Иттихад» готов сделать «шпорам» предложение в размере 60 миллионов евро за трансфер 30-летнего игрока. По личному контракту зарплата Сон Хын Мина в случае перехода составит 30 миллионов евро в год. Футболисту предложили соглашение на 4 сезона.

По данным источника, «Тоттенхэм» может быть не заинтересован в продаже корейского футболиста. Также ожидается, что в «Аль-Иттихад» перейдет полузащитник «Челси» Н'Голо Канте.

В сезоне-2022/23 Сон Хын Мин забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 47 матчах. Он выступает за «Тоттенхэм» с сезона-2015/16, контракт до лета 2025 года.

Источник: ESPN
Н`Голо Канте
Сон Хын Мин
ФК Аль-Иттихад
ФК Тоттенхэм Хотспур
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