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Сегодня, 21:35

«Арсенал» и «Вест Хэм» согласовали трансфер Райса за 105 миллионов фунтов

Ана Горшкова
Корреспондент
Деклан Райс.
Фото Reuters
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«Арсенал» заключил принципиальное соглашение с «Вест Хэмом» о подписании полузащитника Деклана Райса за 105 миллионов фунтов (121,8 миллиона евро), сообщает The Guardian.

По данным источника, во вторник вечером «оружейники» сделали третье предложение в размере 100 миллионов фунтов плюс 5 миллионов в качестве бонусов, а переговоры с «Вест Хэмом» по сделки были завершены в среду вечером.

Цена за игрока 24-летнего сборной Англии превысит сумму в 100 миллионов фунтов, которую «Сити» заплатил за Джека Грилиша из «Астон Виллы» два года назад, и сделает Райса самым дорогим английским игроком в истории.

Райс — воспитанник «Вест Хэма». В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за команду во всех турнирах и стал победителем Лиги конференций. Контракт игрока с «молотобойцами» действует до лета 2024 года.

Источник: The Guardian
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
Деклан Райс
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