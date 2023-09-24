«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в лондонском дерби, Сон Хын Мин оформил дубль

«Арсенал» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 6-го тура чемпионата Англии — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс».

Счет в игре на 26-й минуте открыл защитник «шпор» Кристиан Ромеро, который забил в свои ворота. Затем на 42-й минуте нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин сделал счет равным.

Во втором тайме на 54-й минуте вингер «Арсенала» Букайо Сака вывел команду вперед, реализовав пенальти. Через минуту Сон Хын Мин оформил дубль и снова сравнял счет.

У «Тоттенхэма» и «Арсенала» по 14 очков на счету и команды занимают четвертое и пятое место соответственно.