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Сегодня, 18:01

«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в лондонском дерби, Сон Хын Мин оформил дубль

Ана Горшкова
Корреспондент
«Арсенал» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» — 2:2.
Фото Reuters
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«Арсенал» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 6-го тура чемпионата Англии — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс».

Счет в игре на 26-й минуте открыл защитник «шпор» Кристиан Ромеро, который забил в свои ворота. Затем на 42-й минуте нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин сделал счет равным.

Во втором тайме на 54-й минуте вингер «Арсенала» Букайо Сака вывел команду вперед, реализовав пенальти. Через минуту Сон Хын Мин оформил дубль и снова сравнял счет.

У «Тоттенхэма» и «Арсенала» по 14 очков на счету и команды занимают четвертое и пятое место соответственно.

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
24 сент, 16:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:2
Тоттенхэм Хотспур
Источник: Таблица АПЛ
Сон Хын Мин
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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