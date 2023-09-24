«Челси» в меньшинстве проиграл «Астон Вилле» в матче АПЛ

«Челси» не смог обыграть «Астон Виллу» в матче 6-го тура чемпионата Англии — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж».

«Синие» с 58-й минуты играли в меньшинстве. Красную карточку за грубую игру получил защитник Мало Гюсто.

Победу «Астон Вилле» принес гол нападающего Олли Уоткинса на 73-й минуте.

«Челси» не выигрывает на протяжении трех матчей АПЛ. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 5 очками. «Астон Вилла» находится на шестой строчке, имея в активе 12 баллов.