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Сегодня, 18:00

«Челси» в меньшинстве проиграл «Астон Вилле» в матче АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Астон Вилла» победила «Челси» — 1:0.
Фото Reuters
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«Челси» не смог обыграть «Астон Виллу» в матче 6-го тура чемпионата Англии — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж».

«Синие» с 58-й минуты играли в меньшинстве. Красную карточку за грубую игру получил защитник Мало Гюсто.

Победу «Астон Вилле» принес гол нападающего Олли Уоткинса на 73-й минуте.

«Челси» не выигрывает на протяжении трех матчей АПЛ. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 5 очками. «Астон Вилла» находится на шестой строчке, имея в активе 12 баллов.

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
24 сент, 16:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
0:1
Астон Вилла

Источник: Таблица АПЛ
ФК Астон Вилла
ФК Челси
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