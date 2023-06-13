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Сегодня, 06:28

«Арсенал» заплатит за Райса более 115 миллионов евро с учетом бонусов

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» и «Вест Хэм» обсуждают условия трансфера полузащитника Деклана Райса.

Как сообщает The Guardian, клубы близки к согласованию суммы выкупа игрока. Ожидается, что «Арсенал» заплатит за полузащитника более 115 миллионов евро, если будут достигнуты определенные условия выплаты бонусов. «Оружейники» готовы сделать 24-летнего футболиста самым дорогим игроком в своей истории.

Официальное предложение еще не подано, но переговоры между клубами продвигаются, и есть уверенность, что сделка будет закрыта в ближайшее время. Главный тренер лондонцев Микель Артета считает, что Райс поможет «Арсеналу» в борьбе за чемпионство в АПЛ, и готов освободить место для полузащитника, позволив Граниту Джаке присоединиться к «Байеру».

В сезоне-2022/23 Райс провел 50 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. В клубом он выиграл Лигу конференций.

Контракт полузащитника с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Источник: The Guardian
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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