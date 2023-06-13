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Сегодня, 08:08

Фабрегас назвал два фактора, от которых зависит будущее «Манчестер Сити»

Виталий Косик
Корреспондент
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Известный испанский полузащитник Сеск Фабрегас высказался о будущем «Манчестер Сити» в следующих сезонах.

«Думаю, теперь будущее клуба зависит от двух вещей: насколько сохранится голод у команды после всех выигранных трофеев, а также как долго останется в «Сити» Гвардиола. В последнее время он выглядел уставшим. Понятное дело, что он не уйдет в следующем сезоне, поскольку захочет выиграть еще титулы. Но будущее клуба напрямую зависит от его пребывания здесь», — передает слова Сеска Mundo Deportivo.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл: АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.

Сеск Фабрегас
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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