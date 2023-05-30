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Сегодня, 17:28

Аршавин высказался о том, что «Арсенал» удалил пост с его поздравлением

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» прокомментировал удаление поста, посвященного его дню рождения, с аккаунта клуба.

«Арсенал» в день рождения россиянина опубликовал видно с покером Аршавина в ворота «Ливерпуля» (4:4). Спустя несколько часов пресс-служба лондонцев удалила публикацию.

— Много нерешенных вопросов относительно будущего футболистов. Что с Мантуаном? Будет ли продлен Кержаков?

— Вопрос не ко мне. Не могу это комментировать.

— Вы высказывались вчера по поводу «Арсенала». Не кажется вам, что они от вас отреклись?

— Думаю, что в нынешнее время такие поступки понятны.

— А почему выложили?

— Это уже удивительнее. Они, может, риски не оценили.

Аршавин выступал за «канониров» с 2009 по 2013 год. Он провел за лондонский клуб 144 матча, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.

Андрей Аршавин
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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