Аршавин высказался о том, что «Арсенал» удалил пост с его поздравлением

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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» прокомментировал удаление поста, посвященного его дню рождения, с аккаунта клуба.
«Арсенал» в день рождения россиянина опубликовал видно с покером Аршавина в ворота «Ливерпуля» (4:4). Спустя несколько часов пресс-служба лондонцев удалила публикацию.
— Много нерешенных вопросов относительно будущего футболистов. Что с Мантуаном? Будет ли продлен Кержаков?
— Вопрос не ко мне. Не могу это комментировать.
— Вы высказывались вчера по поводу «Арсенала». Не кажется вам, что они от вас отреклись?
— Думаю, что в нынешнее время такие поступки понятны.
— А почему выложили?
— Это уже удивительнее. Они, может, риски не оценили.
Аршавин выступал за «канониров» с 2009 по 2013 год. Он провел за лондонский клуб 144 матча, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.