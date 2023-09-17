Артета доволен игрой «Арсенала» в гостевом матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал гостевую победу команды над «Эвертоном» (1:0) в 5-м туре АПЛ.

«Я думаю, что мы провели и невероятную игру, мы заставили их болельщиков молчать и создали много, много моментов. Первый (незасчитанный) гол также должен быть засчитан. Мы доминировали в игре, и мы очень рады уйти с победой и без пропущенных мячей», — цитирует Артету BBC.

Это 4-я победа канониров в 5 турах АПЛ. «Арсенал» набрал 13 очков и расположился на 4-й строчке. «Эвертон» (1) идет на 18-м месте.