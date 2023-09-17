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Сегодня, 21:34

Артета доволен игрой «Арсенала» в гостевом матче с «Эвертоном»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал гостевую победу команды над «Эвертоном» (1:0) в 5-м туре АПЛ.

«Я думаю, что мы провели и невероятную игру, мы заставили их болельщиков молчать и создали много, много моментов. Первый (незасчитанный) гол также должен быть засчитан. Мы доминировали в игре, и мы очень рады уйти с победой и без пропущенных мячей», — цитирует Артету BBC.

Это 4-я победа канониров в 5 турах АПЛ. «Арсенал» набрал 13 очков и расположился на 4-й строчке. «Эвертон» (1) идет на 18-м месте.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Эвертон
Микель Артета
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 14-3 15
2
 Тоттенхэм 5 4 1 0 13-5 13
3
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
4
 Арсенал 5 4 1 0 9-4 13
5
 Брайтон 5 4 0 1 15-7 12
6
 Вест Хэм 5 3 1 1 10-7 10
7
 Астон Вилла 5 3 0 2 11-10 9
8
 Кр. Пэлас 5 2 1 2 6-7 7
9
 Фулхэм 5 2 1 2 5-10 7
10
 Брентфорд 5 1 3 1 8-6 6
11
 Ньюкасл 5 2 0 3 8-7 6
12
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
13
 МЮ 5 2 0 3 6-10 6
14
 Челси 5 1 2 2 5-5 5
15
 Борнмут 5 0 3 2 4-8 3
16
 Вулверхэмптон 5 1 0 4 5-11 3
17
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
18
 Эвертон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
20
 Лутон Таун 4 0 0 4 2-10 0
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16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 1 : 3
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 3 : 1
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 1 : 0
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 1 : 3
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 2 : 1
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 1 : 3
16.09 19:30
Ньюкасл – Брентфорд
 1 : 0
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 0 : 0
17.09 18:30
Эвертон – Арсенал
 0 : 1
18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
 - : -
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