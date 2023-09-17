Артета: «Никому не гарантировано место в «Арсенале». У меня такого нет»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что думает о составе команды после победного матча 4-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:0).

«Никому не гарантировано место. У меня такого нет. Я никому не гарантирую место», — заявил Артета после матча.

После четырех туров «Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков. В следующем туре команда Артеты сыграет с «Тоттенхэмом». Встреча запланирована на 24 сентября.