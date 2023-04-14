Артета считает, что «Арсеналу» нужна удача в борьбе за победу в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что команде понадобится удача в борьбе за победу в АПЛ.

«Нам нужна удача. Удача и то, откуда она приходит, — это важно. В спорте есть и другая сторона, иногда речь идет о сантиметрах. И эти сантиметры должны быть в твою пользу. Мы счастливы находится на своем месте. Теперь нам нужно довести дела до конца. Чтобы сделать это, мы требуем от всех дополнительной отдачи», — цитирует Артету Sky Sports.

«Арсенал» лидирует в АПЛ с отрывом в 6 очков. «Сити» идет на второй строчке.