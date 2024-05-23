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Судейство

Сегодня, 11:03

Карасев назначен главным арбитром матча 30-го тура «Краснодар» — «Динамо

Виктория Кравченко
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Стали известны арбитры, назначенные на матчи 30-го тура чемпионата России.

Все встречи заключительного тура РПЛ сезона-2023/24 пройдут 25 мая.

Перед 30-м туром чемпионата России «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на два балла. Следом идет «Краснодар» с 53 очками.

На матч «Краснодар» — «Динамо» главным арбитром назначен Сергей Карасев. Встреча пройдет в Краснодаре. Начало — в 16.30 мск.

На матче «Зенит» — «Ростов» главным судьей будет Виталий Мешков. Встреча пройдет в Петербурге. Начало — в 16.30 мск.

«Балтика» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Юрий Баскаков.

«Факел» — «Ахмат»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Мартынов.

«Оренбург» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Александр Гончар.

«Краснодар» — «Динамо»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Французов.

«Зенит» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Зуев.

«Крылья Советов» — «Пари НН»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Лапочкин.

ЦСКА — «Урал»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Андрей Бутенко.

«Рубин» — «Сочи»: судья — Егор Егоров, ассистенты судьи — Игорь Князев, Алексей Ермилов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; инспектор — Эдуард Малый.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Сергей Карасев (судья)
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