Артета о поражении «Арсенала» от «Вест Хэма»: «Если мы наносим 30 ударов и не забиваем, надо делать 50 или 60»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета разочарован проблемами своей команды с результативностью после поражения от «Вест Хэма» (0:2) в матче 19-го тура АПЛ.

«Соперник был лучше нас и в своей, и в нашей штрафной. Если мы наносим 30 ударов и не можем забить, значит, нужно делать 50-60 ударов. Я даже не вспомню матч, в котором мы провели больше времени в чужой штрафной и настолько доминировали», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Артеты.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии с 40 очками в 19 матчах. Лондонцы отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 3 очка.

«Канониры» проведут следующий матч 31 декабря против «Фулхэма».