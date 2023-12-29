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Сегодня, 07:14

Артета о поражении «Арсенала» от «Вест Хэма»: «Если мы наносим 30 ударов и не забиваем, надо делать 50 или 60»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета разочарован проблемами своей команды с результативностью после поражения от «Вест Хэма» (0:2) в матче 19-го тура АПЛ.

«Соперник был лучше нас и в своей, и в нашей штрафной. Если мы наносим 30 ударов и не можем забить, значит, нужно делать 50-60 ударов. Я даже не вспомню матч, в котором мы провели больше времени в чужой штрафной и настолько доминировали», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Артеты.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии с 40 очками в 19 матчах. Лондонцы отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 3 очка.

«Канониры» проведут следующий матч 31 декабря против «Фулхэма».

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
Микель Артета
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