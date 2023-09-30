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Сегодня, 20:51

Тренер «Арсенала» Артета заявил, что проявленное доверие команды к Хаверцу для него важнее победы над «Борнмутом»

Алина Савинова
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета остался доволен тем, что команда позволила пробить пенальти полузащитнику Каю Хаверцу в матче 7-го тура АПЛ с «Борнмутом» (4:0).

«Были моменты, когда мы доминировали в игре и навязывали свою игру, создавая большие проблемы для «Борнмута». Еще одна вещь, которая порадовала, помимо победы, — это человеческий фактор. Сегодня они были настоящей командой, которая решила дать возможность пробить пенальти своему товарищу, проявить сочувствие к такому игроку, как Кай, у которого остаются какие-то вопросы. Такой уровень доверия позволил нам выиграть игру. Как тренер, я больше горжусь этим, чем победой, потому что это именно то, что я пытаюсь построить — культуру и среду, в которой они будут поддерживать друг друга и наслаждаться тем, что мы делаем», — приводит пресс-служба клуба слова Артеты.

Хаверц реализовал пенальти на 53-й минуте встречи. Это его дебютный гол за «Арсенал» после перехода в лондонский клуб из «Челси».

«Арсенал» на данный момент занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков. 8 октября «канониры» сыграют с «Манчестер Сити».

Источник: https://www.arsenal.com/news/arteta-thanks-supporters-kai-backing
Кай Хаверц
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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