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Сегодня, 20:01

AS: Луис Энрике надеялся возглавить «Челси» уже в четвертьфинале Лиги чемпионов

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Назначение Фрэнка Лэмпарда исполняющим обязанности главного тренера «Челси» до конца сезона расстроило Луиса Энрике, сообщает AS.

В ходе переговоров специалист хотел убедить руководство лондонцев назначить его главным тренером после увольнения Грэма Поттера. Испанец надеялся возглавить команду уже в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Однако, конечное решение «синих» вернуть Фрэнка Лэмпарда шокировало и огорчило Энрике.

Бывший тренер сборной Испании остается основным кандидатом на пост главного тренера «Челси» в новом сезоне. Они хотят использовать его для осуществления перехода полузащитника «Барселоны» Гави.

После 30 матчей лондонцы с 39 очками занимают 11-е место в АПЛ.

Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Челси
Луис Энрике
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