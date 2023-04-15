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Сегодня, 20:19

Кассано считает, что Моуринью и Аллегри никогда не сравнятся с Гвардиолой по гениальности

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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано назвал своих любимых тренеров.

«Я исхожу из того, что лучшей командой для меня всегда будет та, в которой есть Месси — сильнейший игрок мира — и еще десять игроков. За исключением Месси, самый красивый и постоянно развивающийся футбол — это футбол гениального Пепа Гвардиолы. В этом году он открыл Стоунза в роли опорного полузащитника. Моуринью и Аллегри никогда и близко не сравнятся с Гвардиолой. Кроме Пепа, мне нравится Нагельсманн. В прошлом году меня впечатлил Тухель, а из итальянцев — Де Дзерби. Я люблю футбол, смотрю его, изучаю его», — приводит слова Кассано La Gazzetta dello Sport.

Гвардиола является главным тренером английского клуба «Манчестер Сити». Ему принадлежит рекорд по количеству выигранных подряд матчей в чемпионатах Англии, Испании и Германии. Испанец — самый титулованный тренер в истории «Барселоны» и «Манчестер Сити».

Антонио Кассано
Хосеп Гвардиола
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