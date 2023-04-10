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Сегодня, 21:40

Аспиликуэта ответил на вопрос о возможном приходе Луиса Энрике в «Челси»

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Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта отреагировал на слухи о появлении Луиса Энрике в роли главного тренера лондонцев.

«Есть части клуба, которые ведут переговоры о будущем тренере. Мы доверяем им, они делают только лучшее для клуба. Посмотрим, что произойдет. Но свои лучшие игры за сборную я провел с Луисом Энрике в качестве тренера», — приводит слова Аспиликуэты EFE.

«Челси» объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда временно исполняющим обязанности главного тренера 6 апреля. 2 апреля лондонцы уволили Грэма Поттера, который возглавлял команду с сентября. Лэмпард ранее работал в «Челси» с 2019 по 2021 год.

Сесар Аспиликуэта
ФК Челси
Луис Энрике
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