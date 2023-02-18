«Арсенал» в добавленное ко второму тайму время вырвал победу у «Астон Виллы»

«Арсенал» на выезде вырвал победу в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» — 4:2.

Бирмингемцы дважды по ходу первого тайма выходили вперед. Сначала отличился нападающий Олли Уоткинс, затем — Филиппе Коутинью.

Между этими голами успел отличиться форвард лондонцев Букайо Сака. А во втором тайме дебютный гол в АПЛ забил защитник Александр Зинченко.

А уже на третьей добавленной минуте лондонцы забили победный мяч. Автогол был записан на голкипера бирмингемцев Эмилиано Мартинеса.

Точку в матче на 8-й добавленной минуте поставил нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли.

«Канониры» одержали первую победу в последних четырех матчах в АПЛ. Команда набрала 54 очка и вернулась на первое место, опережая на 3 балла идущий вторым «Манчестер Сити».

«Астон Вилла» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице (28 очков).