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«Арсенал» в добавленное ко второму тайму время вырвал победу у «Астон Виллы»

Иван Шитик
Корреспондент
18 февраля. «Астон Вилла» — «Арсенал» — 2:4.
Фото Reuters
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«Арсенал» на выезде вырвал победу в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» — 4:2.

Бирмингемцы дважды по ходу первого тайма выходили вперед. Сначала отличился нападающий Олли Уоткинс, затем — Филиппе Коутинью.

Между этими голами успел отличиться форвард лондонцев Букайо Сака. А во втором тайме дебютный гол в АПЛ забил защитник Александр Зинченко.

А уже на третьей добавленной минуте лондонцы забили победный мяч. Автогол был записан на голкипера бирмингемцев Эмилиано Мартинеса.

Точку в матче на 8-й добавленной минуте поставил нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли.

«Канониры» одержали первую победу в последних четырех матчах в АПЛ. Команда набрала 54 очка и вернулась на первое место, опережая на 3 балла идущий вторым «Манчестер Сити».

«Астон Вилла» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице (28 очков).

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
18 февр, 15:30. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
2:4
Арсенал

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2022-2023/
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
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