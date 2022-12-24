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Сегодня, 18:48

«Астон Вилла» готова отпустить Коутиньо в зимнее трансферное окно

Иван Шитик
Корреспондент
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«Астон Вилла» готова отпустить полузащитника Филиппе Коутиньо в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

В этом сезоне 30-летний бразилец отметился только шестью появлениями в стартовом составе и не совершил ни одного результативного действия в рамках АПЛ.

При этом Коутиньо продолжает получать внушительную для «Виллы» зарплату, и новый главный тренер команды Унаи Эмери не видит смысла держать такого дорогостоящего игрока.

Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Филиппе Коутиньо
ФК Астон Вилла
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