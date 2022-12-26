«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу», у Салаха гол и передача

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Астон Виллу» в матче 17-го тура АПЛ — 3:1.

В составе «мерсисайдцев» отметились Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и 18-летний воспитанник Стефан Байчетич. У бирмингемцев гол на счету Олли Уоткинса.

Салах в этом матче также отметился результативной передачей и стал вторым игроком «Ливерпуля» после Стивена Джеррарда, кто оформил за клуб как минимум 50 голов и 50 ассистов в АПЛ.

Команда Юргена Клоппа после этого матча набрала 25 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда Унаи Эмери с 18 очками занимает 12-ю строчку.