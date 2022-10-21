«Астон Вилла» уволила Джеррарда с поста главного тренера

«Астон Вилла» объявила об уходе Стивена Джеррарда с поста главного тренера. Решение было принято после поражения от «Фулхэма» (0:3) в 12-м туре АПЛ.

«Мы хотели бы поблагодарить Стивена за его тяжелую работу и самоотверженность, а также пожелать ему всего наилучшего в будущем», — говорится в пресс-релизе на официальном сайте клуба.

В этом сезоне «Астон Вилла» набрала 9 очков в 11 матчах и идет на 17-м месте в чемпионате Англии.

42-летний англичанин работал с «Астон Виллой» с ноября 2021 года. Под его руководством команда провела 40 матчей: 13 побед, 8 ничьих и 19 поражений.