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Сегодня, 09:03

Фердинанд остался доволен игрой «МЮ» против «Тоттенхэма»

Виктория Кравченко

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, что думает об игре манкунианцев против «Тоттенхэма» (2:0) в матче 12-го тура АПЛ.

«МЮ» большую часть игрового времени доминировал над «шпорами». У «Тоттенхэма» не было шансов. «Шпоры» потеряли уверенность в своих силах. Не хочу сравнивать работу главных тренеров, но траектория у Эрика тен Хага выглядит более многообещающей», — цитирует Фердинанда manchestereveningnews.

«Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 19 очков. 22 октября команда сыграет с «Челси» в 13-м туре АПЛ.

Рио Фердинанд
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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