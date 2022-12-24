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Сегодня, 22:27

«Атлетико» договорился о переходе защитника «Лестера» Сеюнджю

Руслан Минаев
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«Атлетико» договорился о переходе защитника «Лестера» Чаглара Сеюнджю, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, соглашение 26-летнего турка будет рассчитано до лета 2027 года.

Сеюнджю присоединится к мадридскому клубу летом после истечения контракта с «Лестером». Впрочем, «Атлетико» готов выкупить игрока в январе, если «лисы» дадут согласие.

Сеюнджю выступает за английскую команду с августа 2018 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 2 матчах «лис» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 22 миллиона евро.

Чаглар Сеюнджю
Футбол
ФК Атлетико
ФК Лестер
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