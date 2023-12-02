Балотелли назвал худшего тренера в своей карьере

Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли считает Брендана Роджерса худшим тренером в своей карьере. Они ранее вместе работали в «Ливерпуле».

«Брендан Роджерс — худший тренер, который у меня когда-либо был. Он был номером один в том, что касается тренировок, владения мячом и игры в меньшинстве. Но как человек он был просто катастрофа», — приводит The Mirror слова Балотелли.

Ранее Балотелли выступал за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ниццу», «Марсель», «Брешию», «Сьон» и «Монцу».