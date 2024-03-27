Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

27 марта, 10:19

«Барселона» готова побороться за Холанна в 2025 году

Сергей Разин
корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонцы продолжают интересоваться 23-летним норвежцем. «Барса» намерена уладить финансовые проблемы к 2025 году, что позволит клубу потратить значительные средства на покупку Холанна. Уход форварда из «Сити» может также помочь английскому клубу избежать санкций за нарушения финансового фейр-плей.

Эрлинг Холанн. Стал ли Холанн играть хуже? Анализ игры нападающего «Манчестер Сити»

Сам Холанн говорил, что не против перейти в «Барселону», в том числе чтобы противостоять «Реалу» после возможного трансфера Килиана Мбаппе.

В текущем сезоне Холанн провел 34 матча, в которых забил 29 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Эрлин Холанн
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
19
15
Читайте также
«Вашингтон» победил «Детройт» в матче НХЛ
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Англия и Бельгия не выявили победителя в товарищеском матче

Купленный за 62 миллиона евро хавбек «Челси» Лавиа пропустит остаток сезона