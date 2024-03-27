«Барселона» готова побороться за Холанна в 2025 году

Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонцы продолжают интересоваться 23-летним норвежцем. «Барса» намерена уладить финансовые проблемы к 2025 году, что позволит клубу потратить значительные средства на покупку Холанна. Уход форварда из «Сити» может также помочь английскому клубу избежать санкций за нарушения финансового фейр-плей.

Сам Холанн говорил, что не против перейти в «Барселону», в том числе чтобы противостоять «Реалу» после возможного трансфера Килиана Мбаппе.

В текущем сезоне Холанн провел 34 матча, в которых забил 29 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.