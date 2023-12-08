«Барселона» заинтересована в полузащитнике «Ньюкасла» Гимарайнсе

Полузащитник «Ньюкасла» Бруну Гимарайнс интересен «Барселоне», которая хочет усилить позицию следующим летом.

Как сообщает Deportivo Mundo, в действующем контракте бразильца прописан пункт об отступных в размере 100 миллионов фунтов (116 миллионов евро), так что любую перспективную сделку, скорее всего, будет сложно завершить.

26-летний футболист в октябре продлил контракт с «Ньюкаслом». Новое соглашение бразильца рассчитано до 2028 года.

В текущем сезоне Гимарайнс сыграл 21 матч, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.