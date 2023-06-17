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Сегодня, 10:22

«Бенфика» требует от «Манчестер Юнайтед» 80 миллионов фунтов за Гонсалу Рамуша

Иван Торопцев
Корреспондент
Гонсалу Рамуш.
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры по трансферу нападающего «Бенфики» Гонсалу Рамуша, сообщает The Sun.

Английский клуб хочет усилить нападение этим летом и видит в 21-летнем португальце подходящего футболиста для команды. «Бенфика» хочет получить за игрока не меньше 80 миллионов фунтов.

Также «МЮ» рассматривает вариант с покупкой форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна, но «шпоры» готовы продать футболиста не менее чем за 100 миллионов фунтов.

Гонсалу Рамуш — воспитанник «Бенфики». В сезоне-2022/23 форвард забил 27 голов и сделал 12 результативных передач в 47 матчах за команду во всех турнирах.

Футбол
ФК Бенфика
ФК Манчестер Юнайтед
Гонсалу Рамуш
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