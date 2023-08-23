Бернарду Силва продлил контракт с «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Бернарду Силвой.

29-летний португалец подписал новое соглашение до 2026 года. Ранее сообщалось, что полузащитник мог продолжить карьеру в «Барселоне» или «ПСЖ».

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Он провел за «горожан» 308 матчей, забил 55 мячей и сделал 59 результативных передач.

За время выступлений в «Манчестер Сити» Силва 5 раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны и 4 раза становился победителем Кубка английской лиги. В прошлом сезоне команда впервые в своей истории выиграла Лигу чемпионов.