«Челси» на выезде сыграет против «Бернли» в рамках 8-го тура чемпионата Англии в субботу, 7 октября. Матч пройдет на стадионе Turf Moor в Бернли, Англия. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния АПЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» сайта «СЭ». Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча «Бернли» — «Челси» можно в социальной сети «ВКонтакте».

«Челси» лишь однажды проиграл «Бернли» в рамках АПЛ — это произошло в 2017 году. Тогда синие уступили со счетом 2:3.

«Челси» набрал 8 очков и находится на 11 строчке в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» с четырьмя баллами в активе располагается на 18 месте чемпионата Англии.

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