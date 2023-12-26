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Сегодня, 18:30

«Бернли» — «Ливерпуль»: смотреть матч АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Прямая трансляция матча «Бернли» — «Ливерпуль» начнется в 20.30 мск 26 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Юрген Клопп (слева) и футболист Доминик Собослаи.
Юрген Клопп (слева) и Доминик Собослаи.
Фото AFP
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26 декабря «Бернли» на домашнем стадионе «Терф Мур» примет «Ливерпуль» в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра начнется в 20.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния АПЛ «Бернли» — «Ливерпуль» будет доступна в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры можно в матч-центре «СЭ».

«Бернли» с 11 очками находится на 19-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» тренера Юргена Клоппа занимает второе место с 39 баллами.

В последний раз команды играли друг с другом 13 февраля 2022 года. Тогда «Бернли» на своем поле уступил «Ливерпулю» со счетом 0:1 в 25-м туре АПЛ.

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Футбол
ФК Бернли
ФК Ливерпуль
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