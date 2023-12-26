«Ньюкасл» проиграл «Ноттингем Форест» — у «сорок» 4 поражения в последних 5 матчах АПЛ

«Ньюкасл» дома проиграл «Ноттингем Форест» в матче 19-го тура чемпионата Англии — 1:3. Встреча проходила на «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

Хозяева открыли счет в матче — на 23-й минуте Александер Исак забил гол с пенальти. Гости ответили тремя голами — хет-трик на счету Криса Вуда, который поразил ворота бывшей команды.

«Ньюкасл» потерпел 4 поражения в последних 5 матчах АПЛ. «Сороки» с 29 очками занимают 7-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

«Ноттингем» прервал серию из 7 матчей без побед — 6 поражений и 1 ничья. «Красные» набрали 17 очков и занимают 16-е место в таблице АПЛ.