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2 апреля, 23:43

«Борнмут» одержал минимальную победу над «Кристал Пэлас», «Бернли» поделил очки с «Вулверхэптоном»

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«Борнмут» минимально обыграл «Кристал Пэлас» (1:0) в домашнем матче 31-го тура чемпионата Англии.

Единственный гол прошедшей встречи забил нападающий Джастин Клюйверт, отличившийся на 79-й минуте.

«Борнмут» набрал 41 очко и поднялся на 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» идет 14-м (30).

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
02 апр, 21:45. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
1:0
Кристал Пэлас

«Бернли» дома поделил очки с «Вулверхэмптоном» — 1:1. У хозяев гол забил форвард Якоб Брун-Ларсен, у гостей — защитник Райан Аит Нури.

«Бернли» остался на 19-м месте в турнирной таблице АПЛ с 19 набранными очками. «Вулверхэмптон» располагается на 10-й строчке (42).

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
02 апр, 21:45. Turf Moor (Бернли)
Бернли
1:1
Вулверхэмптон
ФК Бернли
ФК Борнмут
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Кристал Пэлас
0
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