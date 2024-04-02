«Борнмут» одержал минимальную победу над «Кристал Пэлас», «Бернли» поделил очки с «Вулверхэптоном»

«Борнмут» минимально обыграл «Кристал Пэлас» (1:0) в домашнем матче 31-го тура чемпионата Англии.

Единственный гол прошедшей встречи забил нападающий Джастин Клюйверт, отличившийся на 79-й минуте.

«Борнмут» набрал 41 очко и поднялся на 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» идет 14-м (30).

«Бернли» дома поделил очки с «Вулверхэмптоном» — 1:1. У хозяев гол забил форвард Якоб Брун-Ларсен, у гостей — защитник Райан Аит Нури.

«Бернли» остался на 19-м месте в турнирной таблице АПЛ с 19 набранными очками. «Вулверхэмптон» располагается на 10-й строчке (42).