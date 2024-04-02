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2 апреля, 23:29

«Ньюкасл» упустил победу над «Эвертоном», «Фулхэм» проиграл «Ноттингем Форест»

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«Ньюкасл» дома сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1) в матче 31-го тура чемпионата Англии.

«Сороки» открыли счет на 15-й минуте встречи. Автором забитого мяча стал нападающий Александр Исак. Ливерпульский клуб смог уйти от поражения в самой концовке игры. На 88-й минуте 11-метровый удар реализовал Доминик Калверт-Льюин.

На данный момент «Ньюкасл» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очков. «Эвертон» располагается на 16-й строчке (26).

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
02 апр, 21:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
1:1
Эвертон

«Фулхэм» на выезде проиграл «Ноттингем Форест» со счетом 1:3. У гостей гол забил Тосин Адарабиойо. Хозяева ответили забитыми мячами Каллума Хадсона-Одои, Криса Вуда и Моргана Гиббс-Уайта.

«Фулхэм» остался на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 39 набранных очков. «Ноттингем Форест» идет 17-м (25).

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
02 апр, 21:30. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
3:1
Фулхэм

ФК Ноттингем Форест
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Фулхэм
ФК Эвертон
0
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