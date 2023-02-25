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Сегодня, 22:21

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Борнмут» в матче АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Борнмут» — «Манчестер Сити» — 1:4.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Борнмут» в матче 25-го тура чемпионата Англии — 4:1.

Голами в составе «горожан» отметились Хулиан Альварес, Эрлин Холанн и Фил Фоден. Еще один гол забил игрок «Борнмута» Крис Мефам в свои ворота. За проигравшую команду забитым мячом отметился Джефферсон Лерма.

Холанн записал на свой счет 27-й гол в текущем сезоне АПЛ и побил рекорд по количеству забитых мячей в сезоне за «Манчестер Сити». Ранее достижение принадлежало Серхио Агуэро, который забил 26 голов в сезоне-2014/15.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 очков. «Борнмут» находится на 19-й строчке (21).

Англия. Премьер-лига. 25-й тур
25 февр, 20:30. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
1:4
Манчестер Сити
Эрлин Холанн
ФК Борнмут
ФК Манчестер Юнайтед
0
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