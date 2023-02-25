«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Борнмут» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Борнмут» в матче 25-го тура чемпионата Англии — 4:1.

Голами в составе «горожан» отметились Хулиан Альварес, Эрлин Холанн и Фил Фоден. Еще один гол забил игрок «Борнмута» Крис Мефам в свои ворота. За проигравшую команду забитым мячом отметился Джефферсон Лерма.

Холанн записал на свой счет 27-й гол в текущем сезоне АПЛ и побил рекорд по количеству забитых мячей в сезоне за «Манчестер Сити». Ранее достижение принадлежало Серхио Агуэро, который забил 26 голов в сезоне-2014/15.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 очков. «Борнмут» находится на 19-й строчке (21).