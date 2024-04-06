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Сегодня, 21:30

«Арсенал» разгромил «Брайтон» и вышел на первое место в АПЛ

Алина Савинова
Игроки «Арсенала» и «Брайтона».
Фото Reuters
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«Арсенал» одержал победу над «Брайтоном» в матче 32-го тура чемпионата Англии — 3:0. Игра проходила на стадионе «Фалмер» в Брайтоне.

У лондонской команды отличились Букайо Сака, реализовавший пенальти на 33-й минуте, а также Кай Хаверц и Леандро Троссард, которые забили с игры. На счету Хаверца также результативная передача в этой встрече.

«Арсенал» набрал 71 очко и вышел в лидеры АПЛ, обойдя «Ливерпуль» (70), который в воскресенье сыграет против «Манчестер Юнайтед». «Брайтон» (43 балла) опустился на 10-ю позицию в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
06 апр, 19:30. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
0:3
Арсенал

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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