«Ливерпуль» на выезде сыграет против «Брайтона» в рамках 8-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 8 октября. Встреча пройдет на стадионе Falmer Stadium в Брайтоне, Англия. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния АПЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» сайта «СЭ». Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча «Брайтон» — «Ливерпуль» можно в социальной сети «ВКонтакте».

«Брайтон» идет на шестой строчке в таблице, имея в своем активе 15 очков. «Ливерпуль» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков.

Последняя очная игра противников закончилась со счетом 2:1 в пользу «Брайтона».

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