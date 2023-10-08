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Сегодня, 14:30

«Брайтон» — «Ливерпуль»: прямая трансляция матча АПЛ (видео)

Матч АПЛ «Брайтон» — «Ливерпуль» начнется в 16:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Ливерпуль&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Ливерпуль» на выезде сыграет против «Брайтона» в рамках 8-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 8 октября. Встреча пройдет на стадионе Falmer Stadium в Брайтоне, Англия. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
08 окт, 16:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
Ливерпуль

Ключевые события противостояния АПЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» сайта «СЭ». Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча «Брайтон» — «Ливерпуль» можно в социальной сети «ВКонтакте».

«Брайтон» идет на шестой строчке в таблице, имея в своем активе 15 очков. «Ливерпуль» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков.

Последняя очная игра противников закончилась со счетом 2:1 в пользу «Брайтона».

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Ливерпуль
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