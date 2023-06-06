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Сегодня, 20:21

«Брайтон» потребует за Кайседо больше 70 миллионов фунтов

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Брайтон» установил цену на полузащитника команды Мойсеса Кайседо.

Как сообщает The Telegraph, клуб хочет продать игрока за сумму превышающую 70 миллионов фунтов (81,2 миллиона евро). За эту сумму 21-летнего футболиста пытался купить «Арсенал». На Кайседо также претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Вступить в борьбу за игрока может и «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что Кайседо согласовал личные условия контракта с «Арсеналом».

В сезоне-2022/23 полузащитник провел 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

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