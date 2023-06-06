«Брайтон» потребует за Кайседо больше 70 миллионов фунтов

Сегодня, 20:21
«Брайтон» установил цену на полузащитника команды Мойсеса Кайседо.
Как сообщает The Telegraph, клуб хочет продать игрока за сумму превышающую 70 миллионов фунтов (81,2 миллиона евро). За эту сумму 21-летнего футболиста пытался купить «Арсенал». На Кайседо также претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Вступить в борьбу за игрока может и «Ливерпуль».
Ранее сообщалось, что Кайседо согласовал личные условия контракта с «Арсеналом».
В сезоне-2022/23 полузащитник провел 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Контракт рассчитан до лета 2027 года.