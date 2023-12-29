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Сегодня, 00:32

«Тоттенхэм» проиграл «Брайтону»

Евгений Козинов
Корреспондент
28 декабря. Брайтон — Тоттенхэм — 4:2.
Фото Reuters
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«Брайтон» переиграл «Тоттенхэм» в матче 19-го тура чемпионата Англии — 4:2. Встреча прошла на стадионе «Амекс» в Брайтоне.

На 11-й минуте Джек Хиншелвуд открыл счет. В середине первого тайма Жоау Педру реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев. После перерыва Первис Эступиньян довел счет до крупного. На 75-й минуте Жоау Педру оформил дубль. Гостям удалось в концовке забить два мяча — отличились Алехо Велис и Бен Дэвис.

«Тоттенхэм» с 36 очками занимает 5-е место в турнирной таблице. «Брайтон» идет на 8-й строчке — 30 очков.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
28 дек, 22:30. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
4:2
Тоттенхэм Хотспур

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Тоттенхэм Хотспур
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