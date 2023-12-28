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Сегодня, 21:00

«Арсенал» — «Вест Хэм»: смотреть трансляцию матча АПЛ (видео онлайн)

Бесплатная трансляция матча АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм» в прямом эфире пройдет во «Вконтакте»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Арсенал&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Арсенал» и «Вест Хэм» сыграют в матче 19-го тура английской премьер-лиги в четверг, 28 декабря. Игра пройдет стадионе «Этихад Стэдиум» в Лондоне, Англи). Начало — в 23:15 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния матча «Арсенал» — «Вест Хэм» пройдет в социальной сети «ВКонтакте». Ключевые события встречи чемпионата Англии по футболу будут доступны в матч-центре «СЭ».

По итогам 18 тура «Арсенал» сохранил лидерство в английской Премьер-лиге, но в данный момент команда идет на втором месте и отстает от «Ливерпуля» на два балла, поскольку мерсисайдцы в 19 туре обыграли «Бернли» (2:0). С 30 баллами в активе «Вест Хэм» занимает седьмое место в таблице АПЛ.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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