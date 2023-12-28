«Арсенал» и «Вест Хэм» сыграют в матче 19-го тура английской премьер-лиги в четверг, 28 декабря. Игра пройдет стадионе «Этихад Стэдиум» в Лондоне, Англи). Начало — в 23:15 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния матча «Арсенал» — «Вест Хэм» пройдет в социальной сети «ВКонтакте». Ключевые события встречи чемпионата Англии по футболу будут доступны в матч-центре «СЭ».