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Париж-2024

Сегодня, 17:15

Внучку легенды советского фехтования заподозрили в договорных поединках. Но она все равно поедет на Олимпиаду

Саблистку из США Татьяну Назлымов обвинили в участии в договорных поединках
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Татьяна Назлымов и ее дедушка Владимир Назлымов
Татьяна Назлымов и ее дедушка — трехкратный олимпийский чемпион Владимир Назлымов.
Фото Игорь Уткин, Соцсети
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Двоих судьей, работавших на поединке американской саблистки Татьяны Назлымов, отстранили на девять месяцев.

За два месяца до Олимпиады в Париже элитным фехтовальщикам не дают покоя разговоры о проблемах с несправедливым судейством. Поводом послужили эпизоды, связанные с поединками американской саблистки Татьяны Назлымов — внучки трехкратного олимпийского чемпиона Владимира Назлымова. Инциденты произошли еще зимой, но подробности только сейчас обнародовало издание The New York Times.

Возможный фаворитизм

В фехтовании нанесение ударов и уколов определяет электрофиксатор, поэтому кажется, что в этом виде спорта результаты более-менее объективные. Однако маневров у судей для отмены очка или касания достаточно. Особенно много спорных решений возникает в фехтовании на саблях, где соперники часто наносят удары друг по другу практически одновременно.

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В начале декабря прошлого года исполнительный директор Федерации фехтования США Фил Эндрюс направил письмо в международную федерацию, в котором указал на ненадлежащее судейство в поединках с участием американских саблистов Татьяны Назлымов и Митчелла Сарона. К письму Эндрюс прикрепил видео с неверными решениями судей на олимпийском отборе, которые свидетельствуют о вероятном фаворитизме по отношению к этим спортсменам. Поэтому Федерация фехтования США потребовала у FIE запрета для судей Василия Миленчева из Болгарии и Евгения Дьякокина из Казахстана работать на поединках американских фехтовальщиков.

Также в распоряжении The New York Times оказался черновик писем, которые планировалось отправить Назлымов и Сарону. В них американская федерация предупреждала, что саблисты могут быть лишены некоторых очков, которые они накопили в квалификации на Олимпиаду, если появятся веские доказательства манипуляции. Однако сообщение отправлено не было. Спортсмены получили другое письмо. В нем говорилось, что у федерации нет оснований полагать, что Татьяна и Митчелл несут ответственность за действия посторонних в их пользу. Тем не менее в письме была строчка: «Мы пишем, чтобы официально уведомить вас о том, что нам известно об этой предполагаемой манипуляции».

Независимое расследование не обнаружило никаких доказательств нечестной игры. Судьи Миленчев и Дьякокин продолжили свою работу, в том числе и в поединках с участием американцев. Назлымов и Сарон в марте оформили олимпийские лицензии и в июле поедут в Париж на свои первые летние Игры.

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Отстранение судей

В январе на поединке Татьяны Назлымов произошел новый судейский скандал, который без последствий уже не остался. Инцидент случился на Кубке Северной Америки в Сан-Хосе. Тогда при счете 12:12 арбитр Брэндон Ромо начал спрашивать мнение у своего коллеги Джейкобо Моралеса, а Моралес ответил ему жестами рук. Вот только подобное было сделано до того, как судья присудил очко кому-либо из участников поединка. По правилам такое общение в фехтовании считается нарушением правил.

При разбирательствах адвокат Моралеса говорил, что Джейкобо в этот момент просто подтвердил решение менее опытного Ромо, который обратился к коллеге за советом. Всплыл также эпизод, на котором судья во время поединка общается с тренером Назлымов.
В результате Федерация фехтования США сначала временно отстранила Джейкобо Моралеса и Брэндона Ромо, а после разбирательств запретила судить на турнирах, которые проходят под эгидой организации. Срок дисквалификации составил девять месяцев. Оба арбитра обвинения в манипуляции не признали.

Фехтовальщик Владимир Назлымов
Владимир Назлымов.
Фото Игорь Уткин

Тесный мир

Татьяна Назлымов на соревнованиях представляет клуб своего дедушки Nazlymov Fencing. В нем, помимо самого трехкратного олимпийского чемпиона Владимира Назлымова, работают много тренеров из стран СНГ. Так, личным наставником Татьяны является азербайджанец Фикрет Валиев — серебряный медалист Кубка мира и участник Олимпиад.

Тренерскую работу Валиев совмещает с судейской, являясь арбитром международного уровня. Это нормальная практика, но в последнее время эпизоды с участием Фикрета привлекли внимание. В частности, он мог на одном и том же турнире быть и тренером, и рефери. Возможно, судил не своих воспитанников, но их потенциальных соперников. Также, будучи специалистом Nazlymov Fencing, Валиев работал на поединках саблистов из Узбекистана, когда эту сборную тренировал Владимир Назлымов.

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Никаких обвинений в адрес Фикрета Валиева предьявлено не было. Тренер и судья отвергает любые подозрения в манипуляции результатов. При этом Валиев признает, что мир фехтования слишком тесен и избежать конфликта интересов в нем практически невозможно.

Журналисты пытались получить комментарии по последним эпизодам от Татьяны Назлымов, но вместо нее ответное письмо прислала мать спортсменки Чжэн Ван: «Татьяна абсолютно невиновна, а обвинения в мошенничестве и договорных поединках просто смешны».

Тем не менее состав участников олимпийского турнира в женской сабле получается все более скандальным. Летом прошлого года на него необычным путем попала украинская фехтовальщица Ольга Харлан. На чемпионате мира в Милане она отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой, за что была дисквалифицирована. Однако после глава МОК Томас Бах сделал для Харлан исключение, подарив дополнительную квоту на Олимпиаду.

Фехтование
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