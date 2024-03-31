«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Брентфордом», команды забили по голу в добавленное время

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Брентфордом» в матче 30-го тура АПЛ — 1:1.

На 73-й минуте судья отменил гол нападающего хозяев Айвана Тони из-за офсайда. На 90+6-й минуте полузащитник гостей Мэйсон Маунт открыл счет, но на 90+9-й минуте защитник «Брентфорда» Кристоффер Айер забил и спас свою команду от поражения.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии-2023/24 с 48 очками в 29 матчах, «Брентфорд» идет на 15-й строчке с 27 очками в 30 играх.

В следующем туре «Брентфорд» примет на своем поле «Брайтон» (3 апреля), а «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Челси» (4 апреля).