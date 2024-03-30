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30 марта, 21:00

«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире

«Брентфорд» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии 30 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Каземиро, игрок «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters
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«Брентфорд» встретится с «Манчестер Юнайтед» в 30-м туре чемпионата Англии в субботу, 30 марта. Матч пройдет на стадионе «Гтек Коммьюнити Стадиум» в Брентфорде (Англия) и начнется — в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. В прямом эфире бесплатно игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

Клуб из Брентфорд набрал 26 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда Эрика тен Хага с 47 баллами располагается на 6-й строчке чемпионата Англии.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
30 мар, 23:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
1:1
Манчестер Юнайтед

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Брентфорд
ФК Манчестер Юнайтед
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