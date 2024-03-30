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Англия

30 марта, 20:02

«Челси» упустил победу над «Бернли», играя в большинстве весь второй тайм

Руслан Минаев
Коул Палмер.
Фото Reuters
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«Челси» дома сыграл вничью с «Бернли» в матче 30-го тура АПЛ — 2:2.

У лондонцев дубль оформил Коул Палмер. У гостей голы забивали Джош Каллен и Дара О`Ши. «Бернли» с 43-й минуты играл вдесятером после удаления Лоренца Ассиньона.

«Челси» набрал 40 очков и занимает 11-е место в таблице АПЛ. «Бернли» с 18 очками — на 19-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
30 мар, 18:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:2
Бернли

«Шеффилд» упустил победу над «Фулхэмом» в концовке матча — 3:3.

Лондонцы забили два гола — на 85-й и 90+3-й минутах. Все мячи были забиты во втором тайме.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
30 мар, 18:00. Bramall Lane (Шеффилд)
Шеффилд Юнайтед
3:3
Фулхэм

«Борнмут» вырвал победу над «Эвертоном» — 2:1. Капитан «ирисок» Шеймус Коулман отличился автоголом на 90+1-й минуте.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
30 мар, 18:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
2:1
Эвертон

ФК Бернли
ФК Борнмут
ФК Фулхэм
ФК Челси
ФК Шеффилд Юнайтед
ФК Эвертон
2
0
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